'Bütçe görüşmeleri bitmeden ek bütçe hazırlanıyor' iddiası! Doların artışı, asgari ücret, memur ve emekli zamları...

Asgari ücret için 4000 bin lira konuşulurken, emekli maaşlarının 2000 liranın altında olmaması planlanıyor. Hal böyle olunca daha Meclis'te bütçe görüşmeleri bitmeden ek bütçe geliyor. Reuters'ın haberine göre, hükümetin TL'de yaşanan değer kaybının ardından yapacağı ek harcamalar için ek bütçeyi kısa sürede TBMM'ye sunması bekleniyor.

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Hükümetin 2022 bütçesini genişletecek ek bütçeyi kısa sürede TBMM'ye sunmasının beklendiği öne sürüldü. Bütçenin genişlemesinde hükümetin asgari ücret, memur, işçi ve emeklilerin maaşlarına yapılacak artışlar, 3600 ek gösterge düzenlemesi, durumdan etkilenen esnaf ve sanatkara yapılacak destekleri gibi toplumdaki parasal kayıpları telafi etmeye yönelik adımlar etkili olacak.

Bütçe görüşmeleri bu hafta biter bitmez...

Reuters'ın üst düzey yetkililerden aktardığına göre, bu hafta görüşmeleri tamamlanacak olan 2022 bütçesinin hemen ardından genişlemeci adımlar içerecek ek bütçe çalışmasını da tamamlanıp TBMM'ye sunulması hedefleniyor.

Habere göre, Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili, "Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından bir ek bütçe teklifinin TBMM'ye gönderilmesi planlanıyor. Bu yönde bir çalışma yapılıyor" dedi.

'Bazı rakamların ciddi şekilde değişmesi lazım'

Bütçenin mevcut uygulamalarını "oldukça sıkı" olarak niteleyen ve GSYH oranla açığın % 1.5'a kadar gerilediğine dikkat çeken yetkili, "Ekonomideki gelişmeler, kurdaki hareket nedeniyle bazı rakamların ciddi şekilde değişmesi lazım. Asgari ücret, buna bağlı olarak gerçekleşecek artışlar, enflasyondaki artışa bağlı olarak memur, işçi ve emeklilerin maaşlarına yapılacak artışlar, 3600 ek gösterge düzenlemesi, durumdan etkilenen esnaf ve sanatkara yapılacak destekler gibi konular var" dedi.

Orta Vadeli Plan'daki bütçe açığı

Bütçe açığının GSYH'ya oranı 2013'ten 2016 yılına kadar yaklaşık %1 seviyesinde kalmıştı. Düşük kamu borcu bu dönemde Türkiye piyasalarını destekleyen önemli bir unsur oldu. 2017 yılında bütçe açığı/GSYH %1.5 olurken, 2018'de %1.9'a, 2019'da %2.9'a, 2020'de %3.5'e genişledi.

OVP hedefi açığın GSYH'ya oranının hem bu yıl hem önümüzdeki yıl %3.5 seviyesinde oluştuktan sonra 2023'te %3.2'ye, 2024'ye %2.9'a gerileyeceği yönünde.

Fitch Ratings Ağustos ayında yaptığı bir değerlendirmede Türkiye'nin bütçe dengesi için "kredi notu açısından güçlü bir alan olmaya devam ediyor" demiş ve 2021 için gelişmekte olan ülke ortalaması olan %5.8'in belirgin altında %3.9 seviyesinde açık beklediğini belirtmişti.

Çok sıkı bir bütçe var, gevşetme yapılacak

Aynı yetkili, "Çok sıkı bir bütçe var ve hem pandemi hem de ekonomideki bu gelişmelere bağlı olarak daha önce yapılması gereken gevşemenin yapılması gerekiyor. Bu yönde zaten çalışma var. Sadece sağlık çalışanlarına yapılması planlanan düzenleme için gerekli tutar 18 milyar lira civarında. Sağlıkçılara yönelik de artış olacak. Bu kapsamda ek bütçe olarak ciddi bir düzenleme yapılması için çalışma devam ediyor" dedi.

Düzenlemenin ek bütçe ile birlikte sağlık çalışanlarının daha geniş bir kesmini içerecek şekilde bu yasada düzenlenmesi bekleniyor.

Bütçe açığı / GSYS yüzde 5'e doğru evrilebilir

Bir başka yetkili de, bütçe görüşmelerinin TBMM Genel Kurulu'nda Cuma günü tamamlanacağına dikket çekerek, "Bu hafta içinde Cumhurbaşkanlığı tarafından ek bütçenin gönderilmesi bekleniyor. Teknik çalışma devam ediyor. Bütçede açığın %5 civarında olacağı kadar bir alan var. Bu alan kullanılacak" dedi ve şöyle devam etti:

Bu bütçe ile gidilemez!

"Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak önemli değişiklikler yapılacak. Memur, emekli, işçi, asgari ücret, destekler vs her şeyi dikkate alınca bu bütçe ile gidilmez. Bütçe zamanı genel kurulda harcama yönlü düzenleme yapılamadığı için ek bütçe yapılması şart. Biraz daha gevşek bir bütçe göreceğiz" Hazine'nin ise Reuters'ın sorusu üzerine haberle ilgili bir görüş bildirmediği aktarıldı.

2000 liranın altında emekli maaşı kalmayacak!

Bütçe açığını artıracak başlıca kalemlerin ise dar gelirli ve dezavantajlı grupların gelirinin artırılması, 2,000 TL altı emekli maaşı kalmaması, asgari ücret artışları, alt gelir grubuna vergi destekleri olması bekleniyor. Asgari ücrette işveren için oluşacak maliyetin bir kısmının kamu tarafından karşılanması da değerlendirilen çalışmalar arasında yer alıyor. Geçmişte yapıldığı gibi istihdam desteklerinde İşsizlik Sigortası Fonu'nun kaynaklarının da bütçe yanında kullanılması değerlendirilen konular arasında yer alıyor.