Asansörde tecavüz dehşeti! Genç kadın yaşadıklarını anlattı Filistinli sapık tutuklandı

ESENYURT'ta, Filistin uyruklu A.A. (16), rezidansın asansöründe bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Sapık A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, mağdur kadın U.K. ifadelerinde, yaşadığı dehşeti ayrıntılarıyla anlattı.

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İstanbul Esenyurt'ta 11 Aralık Cumartesi saat 04.30'da lüks bir sitenin bir rezidansın asansöründe tecavüz girişimi yaşandı. Filistin uyruklu A.A., bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi. Kadınla beraber asansöre bindi. Daha sonra içerdeki güvenlik kamerasının yönünü çevirerek, kadını taciz etmeye başlamıştı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulundu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Başarılı olamayınca da kadını tekmeleyerek kaçtı. O anlar asansördeki güvenlik kamerasında yansıdı. Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri kamera görüntülerini izleyerek saldırganı belirledi. Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arkadaşımın doğum gününden dönüyordum!

Tecavüz girişimden kurtulan Özbekistan uyruklu U.K.(35) isimli kadının emniyetteki ifadesinde olayı şöyle anlattı: “Olay günü akşam arkadaşımın doğum günü için eve gittim. Hazırlanarak evden çıktım. Sabaha karşı 04.00 veya 04.30 gibi rezidansta bulunan ikametime geldim. Siteden içeriye girdiğimde etrafımda kimse yoktu. Ancak asansöre binerken, ismini bilmediğim bir kişi de benimle birlikte bindi."

Ağzımı kapattı, beni yere düşürdü!

"O sırada asansörle dairemin bulunduğu kata çıkmak için bekliyordum ve telefonumla oynuyordum. Daha sonra benimle birlikte asansörde birlikte olan, kişi saldırmaya başladı. Bu sırada bağırmamam için ağzımı kapattı. Ben kurtulmaya çalışırken beni yere düşürdü. Üzerimde bulunan çorabımı çıkarmaya çalıştı."

Asansör durup kapı açılınca kaçtı

"Ben yardım çağırmak için bağırmaya çalışsam da ağzımı kapatarak bağırmamı engellemeye çalıştı. Ben orada tekmeler savurarak o kişiyi kendimden uzaklaştırmaya çalışsam da o kişi benim üzerime çıkarak beni etkisiz hale getirmeye çalıştı. O sırada aramızda itişmeler yaşandı ve bir anda asansörün kapısı açıldı. Burada o kişi üzerimden kalkarak kaçtı. Ben de sabah 10.00 sıralarında site yönetimine getirerek durumu anlatım ve kamera kayıtlarına bakılmasını istedim. Site yönetimin bu kişinin burada oturmadığını söyledikten sonra olayı polis ekiplerine haber verdik."

Daha önce de çocuğu istismardan gözaltına alınmış

Gözaltına alınan şüpheli A.A.(16) ise, ekiplerce yapılan karakoldaki soruşturmasında 2020 yılında çocuğa istismar suçundan işleme gördüğü ve tecavüz girişiminde bulunduğu rezidansta ise bundan 3 yıl önce ikamet ettiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.A. bugün adli makamlara sevk edildi.