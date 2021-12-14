Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan asgari ücret yorumu! 'Asgari Ücreti 100.000 TL yapın işe yaramaz'

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerine çıkarılacağını ancak, iki ay sonra gıdadaki artışlar nedeniyle bir işe yaramayacağını söyledi. "Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım" diyen Demirtaş, "Enflasyon belasının olduğu yerde isterseniz Asgari Ücreti 100.000 TL yapın işe yaramaz " ifadelerini kullandı.

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7 milyondan fazla çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı beklenirken, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan asgari ücret zammıyla ilgili bomba bir hesaplama geldi. Asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerine çıkarılacağını belirten Prof. Demirtaş, Ocak-Şubat aylarında ise gıda fiyatlarında artış yaşanarak alım gücünün düşeceği tahminini paylaşarak "Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım" dedi. Ardından da büyük bir iddiada bulundu

Keşke haksız çıksam ama haklı çıkacağım

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücrete dair tahmini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı:

- Asgari ücret 4000 TL üstüne çıkarılır. Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler.

- Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış… Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım.

- Enflasyon belasının olduğu yerde isterseniz Asgari Ücreti 100.000 TL yapın işe yaramaz yine 4 yıl öncenin 2000TL maaşından az olur diyorum. Önemli olan Nominal Asgari gelir değil, önemli olan NET alım gücünüz diyorum...