BIST 2.102
DOLAR 14,02
EURO 15,83
ALTIN 799,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Avcılar’da 2 milyon liralık lüks otomobil yandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Avcılar’da 2 milyon liralık lüks otomobil yandı

Avcılarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan Aston Martin marka araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Lüks araç çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Abone ol

Olay, gece saatlerinde Avcılar E-5 Karayolu yan yolda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen lüks otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan lüks otomobil kullanılmaz hale geldi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Satın aldığı aracı ekspertize götürdü gerçeği öğrendi: Bunu eşime de söyleyemem eşimin kardeşine de
Foto Galeri Satın aldığı aracı ekspertize götürdü gerçeği öğrendi: Bunu eşime de söyleyemem eşimin kardeşine de Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Ahmet Hakan Bülent Arınç'ı yine delirtecek! Yeni polemiğe hazır olun
Ahmet Hakan Bülent Arınç'ı yine delirtecek! Yeni polemiğe hazır olun
İstanbulda yangın faciası! 4 çocuk feci şekilde can verdi En büyüğü 10 yaşında
İstanbulda yangın faciası! 4 çocuk feci şekilde can verdi En büyüğü 10 yaşında
Erdal Şeyda Lafçı yaşı kaç ailesi kimdir? İş insanı Erdal Şeyda Lafçı biyografisi
Erdal Şeyda Lafçı yaşı kaç ailesi kimdir? İş insanı Erdal Şeyda Lafçı biyografisi
Gülçin Ergül kaç yaşında kazada öldü mü son durum haberi geldi
Gülçin Ergül kaç yaşında kazada öldü mü son durum haberi geldi
Erdal Şeyda Lafçı arabası markası, kaza yaptı Erdal Şeyda Lafçı öldü haberi geldi
Erdal Şeyda Lafçı arabası markası, kaza yaptı Erdal Şeyda Lafçı öldü haberi geldi
Vitor Pereira: İstifa gazetecilerle konuşulacak konu değil
Vitor Pereira: İstifa gazetecilerle konuşulacak konu değil
Erdal Şeyda Lafçı kimdir kaç yaşında öldü, ne iş yapıyor? Erdal Şeyda Lafçı ailesi
Erdal Şeyda Lafçı kimdir kaç yaşında öldü, ne iş yapıyor? Erdal Şeyda Lafçı ailesi
Gülçin Ergül sevgilisi kimdir Erdal Şeyda Lafçı kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Gülçin Ergül sevgilisi kimdir Erdal Şeyda Lafçı kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Gülçin Ergül kaza yaptı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı öldü! Erdal Şeyda Lafçı kimdir?
Gülçin Ergül kaza yaptı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı öldü! Erdal Şeyda Lafçı kimdir?