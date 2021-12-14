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İl il geziyor! 140. kez intihara kalkıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İl il geziyor! 140. kez intihara kalkıştı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinde daha önce 139 kez çatılara çıkarak intihara teşebbüs ettiği öğrenilen şahıs, bu kez Rize’nin Pazar ilçesinde 6 katlı binanın çatısına çıktı.

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Pazar ilçesi Pazar Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatısına çıkan Siirt nüfusuna kayıtlı Hasan İ. (29) intihara kalkıştı. Binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, Pazar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi. Binanın çatısına uzatılan vinçle Hasan İ. ikna edilmeye çalışıldı. Şahıs polis ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından binadan aşağıya indirildi. Yaşananları adeta film gibi izleyen Pazarlılar ise, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Hasan İ.’nin daha önce ülkenin farklı bölgelerinde 139 kez çatılara çıkarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Hasan İ., 22. kez kalkıştığı intihar girişiminde ise Rize merkez Piriçelebi Mahallesi'nde bir iş hanının çatısına çıkmıştı.

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