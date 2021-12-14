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43 ilde FETÖ operasyonu: 102 mahrem imam şüpheli

43 ilde FETÖ operasyonu: 102 mahrem imam şüpheli

Ankara merkezli 43 ilde 64’ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 38’i özel sektör çalışanı olmak üzere 102 ‘mahrem imam’ şüpheli hakkında FETÖ operasyonu düzenlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen; 64’ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 38’i özel sektör çalışanı olmak üzere 102 ‘mahrem imam’ şüpheli hakkında Ankara merkezli 43 ilde gözaltı kararı verildi.

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