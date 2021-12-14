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İzmir'de kayıp albaydan acı haber geldi! Evinde intihar notu bulundu

İzmir'de kayıp albaydan acı haber geldi! Evinde intihar notu bulundu

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli albayın, denizde cansız bedeni bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sıralarında Balçova ilçesinde bulunan İnciraltı Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Denizde yaşlı bir adamın hareketsiz şekilde yattığını gören balıkçılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaşlı adam deniz polislerince kıyıya çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerince yapılan incelemede ise hayatını kaybeden kişinin Hava Kuvvetleri'nden emekli Albay Doğan Perk (87) olduğu tespit edildi.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Doğan Perk'in bir süredir kayıp olarak arandığı öğrenilirken, Perk'in evine de intihar notu bıraktığı öne sürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede Doğan Perk'in vücudunda herhangi bir darp izi olmadığı belirlendi. Perk'in cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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