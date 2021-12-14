Gram altın 3 ay içinde 1000 lirayı bulacak! İslam Memiş'ten altın uyarısı...

Geçen hafta piyasalarda Türkiye Merkez Bankası’nın yapacağı toplantıda faiz indirimini pas geçeceği beklentisinin hakim olduğunu söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Sonraki açıklamalar ise faiz indirimi olabileceği fikrini güçlendirdi. Piyasalarda 100 baz puan indirim bekleniyor ve şu an bu fiyatlanıyor. Yani faiz indirimleri yeni yılda da devam edecek mi? Herkes bunu merak ediyor” dedi.