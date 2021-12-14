Gram altın 3 ay içinde 1000 lirayı bulacak! İslam Memiş'ten altın uyarısı...
Dolar yükselirken gram altın da ona eşlik ederek rekor üstüne rekor kırıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk gram altının 3 ay içinde 1000 lirayı bulacağını öngörürken altın fiyatlarında rekor üstüne rekor geliyor. İslam Memiş ise, altın almak isteyenleri bir süre beklemeleri konusunda uyardı...
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Doların hafta başında 14 TL'nin üzerine çıkmasıyla altın fiyatları da hareketlendi. 836 liraya kadar yükselen gram altın rekorunu tazelerken, uzmanlar yükselişin sürmesini bekliyor. Ünlü piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten "Gram altın 1000 lira olacak" tahmini gelirken, İslam Memiş, altın almak isteyenleri uyardı
Geçen hafta piyasalarda Türkiye Merkez Bankası’nın yapacağı toplantıda faiz indirimini pas geçeceği beklentisinin hakim olduğunu söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Sonraki açıklamalar ise faiz indirimi olabileceği fikrini güçlendirdi. Piyasalarda 100 baz puan indirim bekleniyor ve şu an bu fiyatlanıyor. Yani faiz indirimleri yeni yılda da devam edecek mi? Herkes bunu merak ediyor” dedi.
Yıldırımtürk'ten gram altın için 1000 TL tahmini
Piyasaların Fed’in açıklamalarını da takip ettiğini belirten Yıldırımtürk, “ABD işsizlik rakamları ve enflasyon verileri bizim piyasamıza da yansıyor” dedi. Dövizle ilgili öngörüde bulunamadıklarını ifade eden Yıldırımtürk, altında yükselişin sürebileceğini ifade etti:
“Altındaki yükseliş beklentisi devam ediyor. Önümüzdeki 3 ayda altın 1.000-1.050 lira seviyelerine çıkabilir”