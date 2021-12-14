1993 model Tofaş Doğan'ı 200 bin liraya sattı yeni sahibi planını açıkladı

“Gerçek alıcısını, kıymetini bilecek alıcısını buldu”

Araç sahibi Sercan Deniz yaptığı satış ile ilgili, ”Bir buçuk yıl önce almış olduğum 93 model sadece 3 bin 480 kilometrede olan aracımı geçen yapmış olduğumuz haberler sonucunda 200 bin TL'ye gerçek alıcısını, kıymetini bilecek alıcısını buldu. Daha önce yapmış olduğumuz haberlerde de söylediğim gibi araca 200 bin TL fiyat biçtik. Fiyatımıza istinaden Muhammet isimli arkadaşımız araca talip oldu. Gerçekten de aracın değerini, kıymetini bilecek olduğunu düşündüğüm için Muhammed arkadaşımıza aracımızı 200 bin TL'ye sattım. Aracın yeni alıcısı hayrını görsün diyorum.” şeklinde konuştu.