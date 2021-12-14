BIST 2.145
DOLAR 14,29
EURO 16,17
ALTIN 819,61
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP Edirne milletvekiline cinsel görüntüyle şantaj! Davada karar çıktı

CHP Edirne milletvekiline cinsel görüntüyle şantaj! Davada karar çıktı

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj yaptıkları iddiasıyla 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle haklarında dava açılan Özlem Feraye- Ömer Önder çiftinin yargılandığı davada karar çıktı. Özlem Feraye Önder'e 1 yıl 15 gün, Ömer Önder'e de 10 ay hapis cezası verildi.

Abone ol

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 24 Temmuz 2019'da, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kendisine şantaj yaptıkları gerekçesiyle Özlem Feraye Önder ve eşi Ömer Önder'den şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında, çift hakkında 'cinsel içerikli görüntüler üzerinden milletvekiline şantaj yapma' suçlamasıyla 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın 10'uncu duruşması, bugün Tekirdağ 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ömer Önder, avukatı Cumali Pehlivan ve Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun avukatı Bahadır Berk'in katıldığı duruşmada, Özlem Feraye Önder ise raporlu olduğu için yer almadı. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz yargılanan sanıklar Özlem Feraye Önder'e 1 yıl 15 gün, Ömer Önder'e ise 10 ay hapis cezası verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekonomik bunalım OHAL'ine hazır olun diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten yeni açıklama
Ekonomik bunalım OHAL'ine hazır olun diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten yeni açıklama
Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı! Kar geliyor
Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı! Kar geliyor
Engelli maaşları ödemesi 2022 yılında kaç para olacak?
Engelli maaşları ödemesi 2022 yılında kaç para olacak?
Konya'da Mehmet Altun aynı aileden 7 kişiyi katletti! İlk sözlerine bakın
Konya'da Mehmet Altun aynı aileden 7 kişiyi katletti! İlk sözlerine bakın
Fransa'da Omicron alarmı Noel izinlerini para karşılığı erteleyin
Fransa'da Omicron alarmı Noel izinlerini para karşılığı erteleyin
Adıyaman'da tuvalete rekor zam geldi halk isyan etti! İstanbul'da bile bu fiyata yok
Adıyaman'da tuvalete rekor zam geldi halk isyan etti! İstanbul'da bile bu fiyata yok
İBB sosyal yardım kartı başvurusu 2021 nasıl yapılır kimler alabilir?
İBB sosyal yardım kartı başvurusu 2021 nasıl yapılır kimler alabilir?
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'dan 'dolar' yorumu! '3 milyar dolar boşa gitti'
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'dan 'dolar' yorumu! '3 milyar dolar boşa gitti'
Kemal Kılıçdaroğlu asgari ücret teklifini açıkladı dolara endeksledi
Kemal Kılıçdaroğlu asgari ücret teklifini açıkladı dolara endeksledi
Asgari ücret 4. toplantı tarihi belli mi? Çalışma Bakanlığı Genel Müdürü'nden açıklama
Asgari ücret 4. toplantı tarihi belli mi? Çalışma Bakanlığı Genel Müdürü'nden açıklama