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İmam İslam'da eşcinsellik yok dedi diye Fransa camiyi kapatıyor!

İmam İslam'da eşcinsellik yok dedi diye Fransa camiyi kapatıyor!

Fransa'nın Beauvais kentindeki caminin "radikal içerikli vaazlar" verildiği gerekçesiyle kapatılması için yasal sürecin başlatıldığı belirtildi. Gerekçe ise imamın eşcinsellik hakkındaki soruya İslami açıdan cevap vermesi...

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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cnews kanalında yaptığı açıklamada, Beauvais'deki Bilal Camisi'nde "radikal içerikli vaazlar" verildiğini, "Hristiyanlara, eşcinsellere ve Yahudilere" karşı mücadele edildiğini öne sürdü.

Darmanin, caminin kapatılması için yasal sürecin başlatıldığını kaydetti.

Fransız basınındaki haberlerde, Oise Valiliğinin Bilal Camisinin 6 aylığına kapatılacağını cami yetkililerine bildirdiği belirtildi.

Caminin avukatı Samim Bolaky, yaptığı açıklamada, "İmam, kendisine sorulan soruyla ilgili mensup olduğu dinin bu konudaki görüşünü paylaşıyor. Soru şuydu, dinde eşcinselliğe izin veriliyor mu?" ifadesini kullandı.

Caminin kapatılması kararının "orantısız" olduğunu ve Beauvais'deki Müslüman toplumunun cezalandırıldığını dile getiren Bolaby, bu karara itiraz edeceklerini söyledi.

Fransa'nın Allonnes kentinde 25 Ekim'de Darmanin'in talebiyle 300 kişilik cemaate sahip cami "radikal İslam'ı savunduğu" gerekçesiyle 6 ay kapatılmıştı.

Darmanin, daha önce yaptığı açıklamada, ülkede 92 camide yapılan denetlemelerin sonucunda 21'inin kapatıldığını kaydetmişti.

Paris yönetimi, ağustosta kabul ettiği "ayrılıkçı" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

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