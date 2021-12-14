Dolar karşısında değer kaybetti Afganistan Merkez Bankası harekete geçti

Enflasyonun durdurulamadığı ve ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği Afganistan'da Merkez Bankası, saatler içerisinde dolara karşı yüzde 12 oranında değer kaybeden Afgani'nin istikrara kavuşturulması için harekete geçtiklerini duyurdu.

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ABD öncülüğündeki NATO birliklerinin çekilmesi sonucu Ağustos ayında Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından Afganistan, dış yardımların durdurulması ve yurtdışındaki milli varlıklarının dondurulmasıyla hızlı bir şekilde ekonomik çöküşün eşiğine geldi.

Fiyatları durmadan yükselen gıda, yakıt ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri, çoğu savaşın getirdiği zararlar nedeniyle zor durumda olan Afgan halkı için neredeyse ulaşılmaz oldu.

Afganistan Merkez Bankası, ülkenin milli para birimi Afgani'nin dolar karşısında birkaç saat içerisinde yüzde 12 değer kaybetmesi üzerine açıklama yaptı.

Afgani'nin değerinde yaşanan düşüşü durdurmak için döviz bayileri, ticari bankaların temsilcileri ve iş sektörü ile bir dizi toplantı yaptıklarını belirten Merkez Bankası'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Stratejik plan politikaları temelinde Da Afganistan Bankası, her zaman halkın alım gücüne zarar verebilecek istikrarsızlıktan kaçınmaya çalışmıştır."

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise konuya ilişkin açıklamasında, Taliban liderlerince düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında, hükümetin ekonomi komisyonuna "Afgan halkının istikrarını sağlamak için acil adımlar atması" talimatı verildiğini vurguladı.

Eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani liderliğindeki Kabil hükümetinin düşmesinden önce 1 Amerikan doları karşısında 77 birim değere sahip olan Afgani, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden sonra değer kaybetmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz hafta Dolar/Afgani kuru 97'yken, dün sabah 112 Afgani olan dolar kuru, aynı gün akşam saatlerinde 125'e yükseldi.

Merkez Bankası'nın müdahalesi sonucu Afgani/Dolar kuru 114-115 bandında ilerledi.