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Edirne'de Kovid-19 vakalarının arttığı köyde "gönüllü karantina" uygulanıyor

Edirne'de Kovid-19 vakalarının arttığı köyde "gönüllü karantina" uygulanıyor

EDİRNE'nin Havsa ilçesine bağlı Azatlı köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasının ardından muhtarlık kararıyla kahvehaneler kapatıldı, vatandaşlar gönüllü karantinaya girdi.

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Son günlerde vaka sayılarının hızla arttığı 670 nüfuslu köyde, yaklaşık 20 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine 17 Aralık'a kadar kısmi kapanma kuralları uygulanması kararlaştırıldı.

Köyde yaşayan vatandaşların bir araya gelmelerini önlemek için kahvehaneler kapatıldı, ev ziyaretlerinin yapılmaması hususunda uyarılar yapıldı.

Köy sakinlerinden Muzaffer Kayan, AA muhabirine, köyde vaka sayılarının artmasından dolayı tedbirlerin arttırıldığını söyledi.

Kurallara uyumda bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Kayan, "İşimiz olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz. Kahvehaneler kapatıldı. Cuma gününe kadar böyle. Ziyaretleri erteledik. Kimse birbirine gidip gelmiyor. Sadece bakkallardan alışveriş yapıp evimize dönüyoruz. Herkes maske, mesafe ve hijyene uyuyor." ifadelerini kullandı.

Fikret Çinku ise köy sakinleri olarak gönüllü karantina uyguladıklarını dile getirdi.

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