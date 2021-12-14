Galatasaray'da Fernando Muslera sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Galatasaray'ın Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık ve ön çapraz bağında esneme tespit edildiği bildirildi. MR sonucunun kötü çıkması durumunda sezonu kapatma ihtimali de olan Muslera'nın en az 10-12 hafta arası takımdan ayrı kalması bekleniyor.Abone ol
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir" denildi.
Açıklamada Uruguaylı file bekçisiyle çarpışan Christian Luyindama'nın durumuyla ilgili de şu ifadelere yer verildi:
"Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri dizindeki ödemin geçmesinin ardından gerçekleştirilecektir."
Sezonu kapatma ihtimali var
MR sonucunun kötü çıkması durumunda sezonu kapatma ihtimali de olan Muslera'nın en az 10-12 hafta arası takımdan ayrı kalacağı belirtildi.
Gözler Okan Kocuk'a çevrildi
Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından sarı kırmızılı takımda gözler Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk'a çevrildi.
Ajansspor'a konuşan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Öncelikle Fernando Muslera'ya geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda sahalara döner. Okan Kocuk'un kiralık sözleşmesinde, 'Devre arasında geri döner' şeklinde bir madde yok. Fakat Galatasaray dost kulübümüz, böyle bir şey söz konusu olursa oturur, konuşuruz" dedi.
Sezon öncesinde Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralanan 26 yaşındaki kaleci başarılı bir performans gösterirken 13 maçta görev aldı ve kalesinde 11 gol gördü.