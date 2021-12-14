BIST 2.158
DOLAR 14,36
EURO 16,20
ALTIN 819,17
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'da Fernando Muslera sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Galatasaray'da Fernando Muslera sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Galatasaray'ın Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık ve ön çapraz bağında esneme tespit edildiği bildirildi. MR sonucunun kötü çıkması durumunda sezonu kapatma ihtimali de olan Muslera'nın en az 10-12 hafta arası takımdan ayrı kalması bekleniyor.

Abone ol

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada Uruguaylı file bekçisiyle çarpışan Christian Luyindama'nın durumuyla ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri dizindeki ödemin geçmesinin ardından gerçekleştirilecektir."

Sezonu kapatma ihtimali var

MR sonucunun kötü çıkması durumunda sezonu kapatma ihtimali de olan Muslera'nın en az 10-12 hafta arası takımdan ayrı kalacağı belirtildi.

Gözler Okan Kocuk'a çevrildi

Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından sarı kırmızılı takımda gözler Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk'a çevrildi. 

Ajansspor'a konuşan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Öncelikle Fernando Muslera'ya geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda sahalara döner. Okan Kocuk'un kiralık sözleşmesinde, 'Devre arasında geri döner' şeklinde bir madde yok. Fakat Galatasaray dost kulübümüz, böyle bir şey söz konusu olursa oturur, konuşuruz" dedi. 

Sezon öncesinde Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralanan 26 yaşındaki kaleci başarılı bir performans gösterirken 13 maçta görev aldı ve kalesinde 11 gol gördü.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı referans laboratuvarlarında koronavirüs varyant taramaları sürüyor
Sağlık Bakanlığı referans laboratuvarlarında koronavirüs varyant taramaları sürüyor
ABD'nin Suriye'de gizli katliam birimi olduğu ortaya çıktı
ABD'nin Suriye'de gizli katliam birimi olduğu ortaya çıktı
Balıkesir'de Jandarma Komutanlığı'na yeni tahsis edilen bot, aynı gün yandı
Balıkesir'de Jandarma Komutanlığı'na yeni tahsis edilen bot, aynı gün yandı
Dolar karşısında değer kaybetti Afganistan Merkez Bankası harekete geçti
Dolar karşısında değer kaybetti Afganistan Merkez Bankası harekete geçti
Adliye binası sokak kedisi Ziya'nın yuvası oldu
Adliye binası sokak kedisi Ziya'nın yuvası oldu
LC Waikiki'nin sahibi Vahap Küçük'ten zam açıklaması: 27 liraydı 81 lira oldu
LC Waikiki'nin sahibi Vahap Küçük'ten zam açıklaması: 27 liraydı 81 lira oldu
Kemal Kılıçdaroğlu: Kadıköy'ün ve CHP'li belediyelerin ihmal edildiğini biliyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu: Kadıköy'ün ve CHP'li belediyelerin ihmal edildiğini biliyoruz
Savcılık sınırda yakalanan FETÖ sanığı eski generalin tahliyesine itiraz etti
Savcılık sınırda yakalanan FETÖ sanığı eski generalin tahliyesine itiraz etti
Yeni ekonomi modelinin mimarı Şefik Çalışkan ilk kez konuştu: Türkiye neyi deniyor?
Yeni ekonomi modelinin mimarı Şefik Çalışkan ilk kez konuştu: Türkiye neyi deniyor?
Fazıl Say Orhan Pamuk'a sahip çıktı: Atatürk düşmanı mı?
Fazıl Say Orhan Pamuk'a sahip çıktı: Atatürk düşmanı mı?