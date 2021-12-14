Galatasaray'da Fernando Muslera sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Galatasaray'ın Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık ve ön çapraz bağında esneme tespit edildiği bildirildi. MR sonucunun kötü çıkması durumunda sezonu kapatma ihtimali de olan Muslera'nın en az 10-12 hafta arası takımdan ayrı kalması bekleniyor.

Abone ol

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada Uruguaylı file bekçisiyle çarpışan Christian Luyindama'nın durumuyla ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri dizindeki ödemin geçmesinin ardından gerçekleştirilecektir."

Sezonu kapatma ihtimali var

MR sonucunun kötü çıkması durumunda sezonu kapatma ihtimali de olan Muslera'nın en az 10-12 hafta arası takımdan ayrı kalacağı belirtildi.