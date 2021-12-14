Pfizer'den Omicron açıklaması: Koronavirüs hapı işe yarıyor

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği antiviral hapı Paxlovid'in tespit edilen Omicron varyantına karşı etkili olduğunu açıkladı.

Pfizer tarafından yapılan duyuruda hapın Omicron varyantına karşı hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada yüzde 89 etkili olduğu belirtildi.

ABD yönetimi Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) onayı için bekleyen ilaçtan 10 milyon adet satın aldıklarını duyurmuştu. Pfizer de anlaşmanın 5,29 milyar dolar tutarında olduğunu açıklamıştı. Pfizer, 16 Kasım'da ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için FDA'ya başvurmuştu.

İlaç, FDA'dan onay alınması halinde 'Paxlovid' adıyla birkaç hafta içinde ABD'de satışa sunulacak ve ilk etapta sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılacak.