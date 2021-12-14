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Rusya'dan uyarı: Avrupa'ya nükleer füzeler yerleştirebiliriz!

Rusya'dan uyarı: Avrupa'ya nükleer füzeler yerleştirebiliriz!

Avrupa'ya orta menzilli nükleer füzeler yerleştirmek zorunda kalabileceğini duyuran Rusya, NATO'nun da aynı planı olduğunu savundu.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus haber ajansı RIA'ya açıklamalarda bulundu.

Ryabkov, NATO'dan bekledikleri güvenlik garantisi konusunda kendileriyle temasa geçilmezse, Batı ile krizin büyüyebileceğinin altını çizerek, "Soruna siyasi ve diplomatik bir çözüm bulunamaması cevabımızın askeri ve teknik boyutta olmasına yol açacaktır." dedi.

"Nükleer füze yerleştirmek zorunda kalabiliriz"

Avrupa'ya orta menzilli nükleer füzeler yerleştirmek zorunda kalabileceklerini ifade etti, bu durumun yeni cepheleşmeye yola açacağını söyledi.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması 1987'de, dönemin Amerikan Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği'nin lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanmıştı.

Antlaşma Avrupa'da bu füzelerin kullanımını yasaklıyor. Ancak eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2019'da anlaşmadan ayrılmıştı. 

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