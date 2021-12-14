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Türkiye 14 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 14 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 358 bin 117 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 121 milyon 935 bin 289'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Aralık 2021 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 24 bin 42 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınızdeğerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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