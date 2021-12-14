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Anthony Nwakaeme 1 ay sahalardan uzak kalacak

Anthony Nwakaeme 1 ay sahalardan uzak kalacak

Antalyaspor maçında oyuna devam edemeyen Anthony Nwakaeme'nin, 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumu, çekilen MR'ın ardından belli oldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre; bu sezon performansıyla büyüleyen Nijeryalı futbolcunun, 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

7 GOL 6 ASİST
32 yaşındaki futbolcu, 19 maçta 7 gol 6 asistlik katkıyla takımının yıldızı olurken yaşadığı sakatlığın ardından takıma tam olarak dönmesinin yeni yılı bulacağı öğrenildi.

Abdullah Avcı'nın, Nwakaeme'nin yokluğunda o bölgede kimi oynatacağı ise merak konusu oldu.

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