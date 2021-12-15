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Adana'da parkta dehşet! Kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adana'da parkta dehşet! Kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı

ADANA'da parkta arkadaşlarıyla otururken, köpek gezdiren kimliği belirsiz bir kişi ile kavga eden Metehan O. (19), bacağından bıçaklanarak yaralandı.

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Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 arkadaşıyla birlikte parkta oturan Metehan O., köpek gezdiren kimliği belirsiz kişi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli, Metehan O.'yu bacağından bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekibi, yaralıyı fark edip, durumu telsiz anonsuyla bildirdi.

Arkadaşları başından ayrılmadı

Sağlık ekibi gelene kadar Metehan O.'nun başından ayrılmayan arkadaşları, yaraya baskı uygulayarak kanamayı durdurmaya çalıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

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