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Yola çıkacaklar dikkat! İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Yola çıkacaklar dikkat! İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Yola çıkacaklar aman dikkat! Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'da bazı seferler yapılamayacak. İşte o liste...

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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.15 Yalova-Yenikapı, saat 07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 19.01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri gerçekleştirilemeyecek. 

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve  10.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. 

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