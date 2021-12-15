ABD'de gidişat vahim! Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle 800 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin çoğunun aşı yaptırmayanlar ve yaşlılar arasında görüldüğü bildirildi.Abone ol
Ülke genelinde Kovid-19 vakaları ve ölümler, kış aylarının gelmesiyle yeniden hızla yükselmeye başladı.
Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19'a yakalananların sayısı 50 milyonu geçti, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 800 bini aştı.
İki katına ulaştı
ABD'de salgın boyunca ölenlerin sayısı, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalıların sayısının iki katına ulaştı.
Ölümlerin çoğu ise Kovid-19'a karşı aşı yaptırmayanlar ve yaşlılar arasında görüldü.