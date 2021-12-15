Yeni yılla birlikte başlıyor Şişeyi atıp puan toplayacağız

Yeni yılla birlikte depozito sistemi başlıyor. Depozito sistemine dahil olan su, gazlı içecek, süt gibi ürünlere depozito ücreti ödenecek. Bu ödeme puan ya da marketlerde indirim olarak kullanılabilecek.

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Sıfır atık hedefine ulaşmada en kritik dönemeç olan depozito iade sistemi için geri sayım başladı. Yeni yılla birlikte üzerlerinde özel etiketler bulunan su, gazlı içecek, süt gibi ürünlere depozito ücreti ödenecek. Bu ambalajlar iade makinesine atılınca, atan kişinin hesabına puan ya da marketlerde indirim olarak yansıyacak.

Uygulamada ilk olarak 0.1 ile 3 litre aralığındaki metal, cam, plastik ve alüminyum ürünler sisteme dahil edilecek. Bu ürünlerde Depozito sistemine uyumlu özel etiketler bulunacak.

Firmalar önce sisteme kayıtlarını tamamlayacak, yılın ikinci yarısında da tüketiciler Türkiye genelinde 32 bin 157 mahallede aynı anda, depozito iade makinelerine kullandıkları ambalajları atarak puan toplamaya başlayacak. Uygulamanın öncelikle hangi içecek grubundan başlayacağına henüz karar verilmiş değil.

Bazı firmalar uygulamanın bir yıl ötelenmesini isterken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1 Ocak 2022’den vazgeçmeyi düşünmüyor.

Sigara izmariti bile

- Ambalaj etiketlerinde görünür, okunaklı ve kolay silinmeyen ‘depozitoludur’ ibaresi konularak, sisteme özgü barkodlar kullanılacak. Temizlik malzemeleri, tarım ürünlerinin kapları, 5’lik su şişeleri sonradan devreye girecek. Sisteme alışılınca kapsam sigara izmaritlerine kadar yaygınlaştırılacak.

Yetkililer, “Örneğin meşrubatta büyükler hazır olduğunda sistem başlayacak. Öncelikle ellerindeki ürünlerin bitirilip, sistemle uyumlu etiketli ürünleri piyasaya sürmeleri için kendilerine zaman tanınacak” dediler.