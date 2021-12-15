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HABER /  POLİTİKA

Millet İttifakı'na 2 parti daha katılıyor ittifakın adı da değişiyor

Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı'na Gelecek ve DEVA partilerinin ocak ayında resmen katılacağını ve ittifakın isminin de değişeceğini öne sürdü.

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Gazeteci ve CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş, KRT TV'de katıldığı programda Millet İttifakı'nın kulislerinden edindiği bilgileri açıkladı.

"Biraz Millet İttifakı'nın koridorlarında dolaştım" diyen Yarkadaş, önümüzdeki ocak ayında DEVA Partisi ile Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na resmen katılacağını öne sürdü.

"Büyük Millet İttifakı"

Barış Yarkadaş, iki partinin katılması ile Millet İttifakı'nın isminin de Büyük Millet İttifakı olarak değişeceğini iddia etti.

Yarkadaş, bu bilgiyi kamuoyunun ilk kez duyduğunu belirtti.

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