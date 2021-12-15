Bilim Kurulu toplanıyor Omicron'a karşı önlemler masada

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Bilim Kurulu'nun Türkiye'de yükselişe geçen Omicron varyantına dair önlemleri ele alması konuşuluyor.

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Türkiye'de de tespit edilen koronavirüsün Omicron varyantına karşı 3 doz aşının yüzde 75 koruma sağladığını söyleyen uzmanlar, aşı algoritmasının revize edilmesini öneriyor. Uzmanlar, İstanbul için de risk uyarısı yaptı.

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden Omicron varyantı nedeniyle İngiltere’de ilk ölümün gerçekleşmesi endişelere neden olurken, yeni varyantın Türkiye’de de tespit edilmesi gözleri gelecek günlerde ortaya çıkması olası risk tablosuna çevirdi. Uzmanlar, olası yeni bir Kovid dalgasına karşı, aşıların kritik önemde olduğunu vurguluyor.

Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.