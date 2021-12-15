BIST 2.170
DOLAR 14,63
EURO 16,48
ALTIN 828,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kabus geri döndü! Sivas'ta sahte içkiden ölü sayısı 3'e yükseldi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kabus geri döndü! Sivas'ta sahte içkiden ölü sayısı 3'e yükseldi

SİVAS'ta sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Güler Kılıç (42) da hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Abone ol

Zara ilçesinde yaşayan Şakir Deliktaş (62), 3 gün önce alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Deliktaş, tedavi altına alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Deliktaş, hastanede hayatını kaybetti.

Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Bülent Ekici (62) de dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Dün akşam ise alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Güler Kılıç, durumunun ağırlaşması ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılıç ile birlikte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Aynı hastanede alkol zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişinin de halen tedavi gördüğü belirtildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Hakkımızı helal etmiyoruz: Ablam okuldan annem otobüsten başörtüsü yüzünden atıldı
Hakkımızı helal etmiyoruz: Ablam okuldan annem otobüsten başörtüsü yüzünden atıldı
Bilim Kurulu üyesi Sema Turan'dan hatırlatma dozu uyarısı: 6’ncı ayınız dolar dolmaz yaptırın
Bilim Kurulu üyesi Sema Turan'dan hatırlatma dozu uyarısı: 6’ncı ayınız dolar dolmaz yaptırın
Belgin Doruk oğlu Aydın Birsel kaç yaşında neden öldü? Aydın Birsel kimdir?
Belgin Doruk oğlu Aydın Birsel kaç yaşında neden öldü? Aydın Birsel kimdir?
Millet İttifakı'na 2 parti daha katılıyor ittifakın adı da değişiyor
Millet İttifakı'na 2 parti daha katılıyor ittifakın adı da değişiyor
Manisa'da 11 araç birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü: Trafik kilitlendi
Manisa'da 11 araç birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü: Trafik kilitlendi
Yeni yılla birlikte başlıyor Şişeyi atıp puan toplayacağız
Yeni yılla birlikte başlıyor Şişeyi atıp puan toplayacağız
ABD'de gidişat vahim! Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800 bini geçti
ABD'de gidişat vahim! Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800 bini geçti
Evde bakım maaşları 2022 kaç para olacak yeni zam haberi
Evde bakım maaşları 2022 kaç para olacak yeni zam haberi
Mehmet Ceyhan'dan korona tedavisinde kullanılan ilaç uyarısı! Çocuklara sakın vermeyin
Mehmet Ceyhan'dan korona tedavisinde kullanılan ilaç uyarısı! Çocuklara sakın vermeyin
AB: Azerbaycan ve Ermenistan demir yolu hatları konusunda anlaştı
AB: Azerbaycan ve Ermenistan demir yolu hatları konusunda anlaştı