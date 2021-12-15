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Osmaniye'de her şey bir anda oldu! Ev tamamen küle döndü: Hiçbir şeyimiz kalmadı

Osmaniye'de her şey bir anda oldu! Ev tamamen küle döndü: Hiçbir şeyimiz kalmadı

OSMANİYE’de mutfak tüpünden çıkan yangın sonucu evleri tamamen küle dönen aile, kendilerine uzanacak olan yardım elini bekliyor.

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Osmaniye merkez İstiklal Mahallesi 5052 sokakta ikamet eden Korkmaz ailesi önceki sabah faciayı yaşadı. Sabah saatlerinde mutfak tüpünden çıkan yangın sonucu canlarını zor kurtaran Mehmet ve Ayfer çiftinin evleri tamamen yanarak küle döndü. Evdeki eşyaların yanı sıra KOAH hastası olan Mehmet Korkmaz’ın solunum desteği aldığı cihazı da yangından etkilendi. Kış günü dışarda kaldıklarını belirten Korkmaz ailesi, kendilerine yardım eli uzanmasını istedi.

Evindeki bütün eşyaların yandığını söyleyen Ayfer Korkmaz, “Önceki gün kahvaltı hazırlarken ocağa yumurta koymuştum. Eşime ocağı kapatır mısın dedim. Kendisi de tüp alev aldı diye bana seslendi. Ben de içeriye koştum. Tüpün alev aldığını gördüm. Dışarıya kaçtık. Evimizde kullanılacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Mahalle muhtarımızdan da Allah razı olsun. Olayı duyduğu dakika geldi. Geç saatlere kadar bizimle ilgilendi. Her şey meydanda, bütün eşyalarımız yandı gitti” diye konuştu.



“İhtiyaçlarını gidermeye çalışacağız”
Gelen yardımlarla ailenin evini yaptıracaklarını belirten mahalle muhtarlığında görevli Atilla Çapar, “Ayfer ablamız beni aradı. Evinin yandığını söyledi. Ben de kendisine yardımcı olmaya çalıştım. Sosyal medyadan duyuruda bulundum. Herkesten de Allah razı olsun. Yardımlar geliyor. İnşallah ablamızın evini yaptıracağız. İstanbullara kadar sesimiz gitmiş. Oradan da yardımlar gelecek. Hesabımızda da ufak tefek paralar birikiyor. Ablamızın eksiklerini alıp ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız” dedi.

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