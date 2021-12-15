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Mersin'de doktordan iğrenç olay! 'Acıyor' dedi kadın sedyeye uzanınca hayatının şokunu yaşadı

Mersin'de doktordan iğrenç olay! 'Acıyor' dedi kadın sedyeye uzanınca hayatının şokunu yaşadı

MERSİN’de görev yapan bir doktor hakkında, sedyede yatan hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Savcı, doktorun 10 yıla kadar hapsini istedi. Suçlamaları reddeden doktorun iç çamaşırı üzerinde yapılan incelemede ise pansuman için gelen kadına ait doku örnekleri tespit edildi.

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Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyasına göre, iddiaya konu olay geçen 18 Ağustos’ta yaşandı. H.T. (23), kıl dönmesi şikâyeti ile genel cerrahi polikliniğinden randevu aldı. Genç kadın, 17 Ağustos günü Doktor T.H.’nin (46) görev yaptığı birime gitti. Dr. T.H., genç kadına ilk müdahaleyi yaptı. Bir gün sonra H.T. bu kez, Pansuman için hastaneye gitti. Sedyeye yüzükoyun uzanan H.T. yarasının acıdığını söyledi. H.T.’nin iddiasına göre, Dr. T.H., “Ben sana masaj yapayım. Seni rahatlatayım” dedi. H.T. emniyet ve savcılık ifadesinde “Elleriyle kalçama, bacaklarıma, sırtıma, göğüslerime ve özel bölgeme temas etti. Yüzüstü yattığım için tam olarak göremedim. Fakat doktor pantolonsuz şekilde cinsel organıyla temasta bulundu, sürtünme yapmaya başladı. Bunun üzerine ben ani tepkiyle kalktım” dedi.

İddianameye göre H.T., doktorun odasından çıkar çıkmaz annesini aradı. Genç kadın annesinin yanında bulunan teyzesi Ö.T.’ye, olanları anlattı. Teyze Ö.T. hemen hastaneye geldi. Ö.T. ile yeğeni H.T., doktor ile koridorda karşılaştı. Taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. H.T. ve teyzesi Ö.T. ifadelerinde doktorun “Özür dilerim. Yanlış anlamışsınız. Sizin için ne yapabilirim? İsteyeceğiniz her şeyi verebilirim. Olay aramızda kalsın” dediğini iddia ettiler. H.T. ile Dr. T.H.’nin iç çamaşırları incelenmek üzere alındı. Laboratuvar raporu da taciz iddialarını destekler nitelikte çıktı. Dr. T.H.’nin 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep edilen iddianame mahkemece kabul edildi.

"Cinsel organımla kendisine temas etmem fiziken mümkün değil"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan evli ve iki çocuk babası Dr. T.H., kendisine iftira atıldığını söyledi. Dr. T.H. ifadesinde, H.T.’ye yönelik muayene işlemi sırasında kapısının kilitli olmadığını, dolayısı ile cinsel saldırıda bulunmasının imkânsız olduğunu söyledi. Genç kadının sedyede uzandığı esnada kendisinin de ayakta olduğunu söyleyen Dr. T.H.  “Hasta, müdahale esnasında sol eli ile bacağıma doğru müdahale yaptı. Ben geri çekildim. Ben duyduğum rahatsızlıktan ötürü, ‘Ameliyatı başka bir doktora yaptırabilirsin’ dedim. Şahsı muayene ettiğim sedyenin yüksekliği göbeğimin seviyesindedir. Cinsel organımla kendisine temas etmem fiziken mümkün değil. Kesinlikle bu şahıslara, ‘İsteyeceğiniz her şeyi verebilirim. Olay aramızda kalsın’ demedim.” dedi.

İç çamaşırını eşi teslim etti
H.T.’nin şikâyeti üzerine aynı gün soruşturma başlatıldı. Dr. T.H. gözaltında kaldı. Taraflardan kan örnekleri alındı. H.T. ile Dr. T.H.’nin iç çamaşırları ile pantolonları incelenmek üzere alındı. Doktorun iç çamaşırını polislere, aynı hastanede çalışan meslektaşı eşi teslim etti. İddianamede, laboratuvar sonucuyla ilgili olarak, “Şüphelinin külotunun iç ön kısmı üzerinde alınan vücut sıvısı örneğinde, müşteki H.T. ve şüpheli T.H.’den alınan kan örneklerinden alınan genotiplerin karışık olarak bulunduğunun belirtildiği, bu hususun müştekinin Cinsel Saldırı iddialarını destekler nitelikte çıktı. Doktor T.H.'nin 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edilen iddianame mahkemece kabul edildi. 

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