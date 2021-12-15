Pantolonunu indirip karısının üzerine işedi! İstanbul'daki iğrenç olayı Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Öldüresiye...
İSTANBUL'un Kadıköy ilçesinde 'bu kadarı da olmaz' dedirten olay Ayhan Sicimoğlu'nu isyan ettirdi.
71 yaşındaki ünlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım hayranlarının midesini bulandırdı.
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Mide bulandıran olay İstanbul'un Moda semting önceki meydana geldi.
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İddialara göre; 4 arkadaştan birisi, pantolonunu indirip bir evin önüne işedi.
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Bu sırada binada oturan bir vatandaş eşiyle kapıdan içeri girerken işeyen kişiye tepki gösterdi.
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