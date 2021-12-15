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Pantolonunu indirip karısının üzerine işedi! İstanbul'daki iğrenç olayı Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Öldüresiye...

Pantolonunu indirip karısının üzerine işedi! İstanbul'daki iğrenç olayı Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Öldüresiye...

İSTANBUL'un Kadıköy ilçesinde 'bu kadarı da olmaz' dedirten olay Ayhan Sicimoğlu'nu isyan ettirdi.

Pantolonunu indirip karısının üzerine işedi! İstanbul'daki iğrenç olayı Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Öldüresiye...

71 yaşındaki ünlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım hayranlarının midesini bulandırdı. 

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Pantolonunu indirip karısının üzerine işedi! İstanbul'daki iğrenç olayı Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Öldüresiye...

Mide bulandıran olay İstanbul'un Moda semting önceki meydana geldi. 

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Pantolonunu indirip karısının üzerine işedi! İstanbul'daki iğrenç olayı Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Öldüresiye...

İddialara göre; 4 arkadaştan birisi, pantolonunu indirip bir evin önüne işedi.

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Pantolonunu indirip karısının üzerine işedi! İstanbul'daki iğrenç olayı Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Öldüresiye...

Bu sırada binada oturan bir vatandaş eşiyle kapıdan içeri girerken işeyen kişiye tepki gösterdi.

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