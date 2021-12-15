Mehmet Barlas 'ölüm kalım meselesi' dedi ekledi: Türkiye'nin halini düşünebiliyor musunuz?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, gelecek seçimler için çok tartışılacak bir çıkış yaparak "2023 seçimi Türkiye için ölüm kalım meselesi olacaktır" dedi.

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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, kendilerini müttefik olarak gösteren ülkelerden darbelere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taviz vermeden mücadelesini sürdürdüğünü savunarak, "Düşünün ki Fetullah Gülen haini hakkındaki bütün dosyalar Amerikan Başkanı Biden'a teslim edildi. Sonuç ne? Yok. Bunun gibi PKK/PYD'ye Amerika'nın yaptığı destek bütün açıklığıyla teşhir edildi. Ama yine sonuç aynı" diye yazdı.

2023 seçimleri yaklaşırken bir kabusun gündeme getirilmeye çalışıldığını iddia eden Barlas, "Erdoğan çekilmiş ve yerine Kılıçdaroğlu veya Abdullah Gül yahut Ali Babacan geçmiş... Türkiye'nin halini düşünebiliyor musunuz? İşte bu gerçekleri hiç unutmayalım. 2023 seçimi Türkiye için ölüm kalım meselesi olacaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na sonuna kadar verdiği destek de işte bu ölüm kalım meselesi yüzündendir. Aklı başında, vatanını seven herkesin 2023 seçimlerine hazır olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.