Aynur Aydın kaç yaşında nereli Aynur Aydın sevgilisi var mı?

Şarkıcı Aynur Aydın bugün 2. Sayfa programının konuğu olacak. Şarkıları ve klipleri ile konuşulan Aynur Aydın'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Aynur Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Aynur Aydın, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Aynur Aydın hakkında merak edilenler. Aynur Aydın hayatı ve biyografisi. Aynur Aydın kimdir?

Aynur Aydın kimdir?

Aynur Aydın, 15 Aralık 1985'te Münih, Batı Almanya'da doğdu. 10 yaşlarında şarkı söylemeye başladı ve ilk tecrübelerini çocuk ve gençlik tiyatro sahnelerinde topladı. Yeteneğini geliştirme çabasıyla 18 yaşında ilk sahne şovlarını vermeye başladı. 2000 yılında Sürpriz adlı bir gruba katıldı ve ilk albümlerini İstanbul'da kaydettiler. Bu sayede, uluslararası sahnelere de çıkmaya başladılar.

Birkaç yıldan sonra Aydın gruptan ayrıldı ve kariyerine solo devam etmeye karar verdi. 2009 yılında albüm hazırlıkları için kolları sıvadı. Albümü için iki yıllık çalışmalar gerçekleştirdi. Aydın, ilk aşamada 13 İngilizce şarkı hazırladı. Daha sonra bu şarkılar, Türkçe versiyonları ile 12 Çeşit La La - 12 Ways to La La albümünde birleştirildi.

Aynur Aydın, ilk klip şarkısını "Yenildim Daima" ve aynı şarkının İngilizce versiyonu olan "DNA" ya çekti. 2011'de ilk stüdyo albümü 12 Çeşit La La - 12 Ways to La La'nın çıkış şarkısı "Yenildim Daima" ile Türkiye'de tanındı. 2016 çıkışlı ikinci stüdyo albümü Emanet Beden'deki "Günah Sevap" ve "Damla Damla" şarkıları Türkiye'de liste başarısı yakalayarak üç numara oldu.