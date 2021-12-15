Silivri'de çalınan 500 yıllık İran halısını satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
İSTANBUL Silivri'de bir evden çalınan 500 yıllık İran halısını satmaya çalışan 3 şüpheli ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Ele geçirilen tarihi halı sahibine teslim edilirken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Abone ol
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2020 yılının Ağustos ayında Silivri'deki bir evden tarihi İran halısının çalınması olayının faillerini yakalamak için çalışma yürüttü.
Üzerinde Safevi Hanedanlığı'na ait kompozisyonların yer aldığı ve Şah Abbas'ın Osmanlı Devleti ile savaşının betimlendiği yaklaşık 500 yıllık ipek halıya, M.K., T.B. ve İ.A.'nın müşteri aradığı bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri, şüphelilerin Fatih'te ikamet ettikleri belirlendi.
Söz konusu adrese baskın yapan JASAT ekipleri, şüpheliler M.K., T.B. ve İ.A.'yı tarihi halıyı 300 bin dolara satmak isterken suçüstü yakaladı.
Ele geçirilen tarihi halı sahibine teslim edilirken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.