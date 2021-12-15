Ceylan evlilikleri kaç kere evlendi şarkıcı Ceylan'ın eşleri kimdir?

Ceylan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve şarkıcı Ceylan kaç evlilik yaptı, eşleri kim soruları merak konusu oldu. Zaza asıllı olan Ceylan 1974 doğumlu. Küçük Ceylan olarak kariyerine başlayan şarkıcı 4 kez evlenip boşandı. Birinci ve ikinci evliliğindenMelodi ve Yiğitcan adında toplam 2 çocuğu oldu.

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Ceylan aslen nereli, kaç yaşında soruları merak edildİ. TRT 1'de Alişan'ın konuğu olan şarkıcı Ceylan hayatı ve bilinmeyenleriyle günün konusu oldu. Sık sık imaj değiştiren ve sürekli birilerine benzetilen Ceylan Zaza asıllı ve 47 yaşında. Biri imam nikahlı 4 evlilik yapan Ceylan'ın iki çocuğu varolan şarkıcı Ceylan 1974 doğumlu.

Tam adı ise Ceylan Avcı. Küçük yaşta hayatımıza giren ve 'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan 4 kez evlilik yaptı. İlk evliliğini halasının oğlu ile yaptı ve bu evlilikten Melodi adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini 2000 yılında İbrahim Tatlıses‘in ilk eşinden olan oğlu Ahmet Tatlı ile evlendi. Üçüncü evliliğini 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile evlendi. 2007 yılında boşandı. Dördüncü evliliğini 20 Eylül 2011 tarihinde Araba galericisi Güncal Tanören ile yaptı. 19 Ekim 2012 tarihinde 4. Eşinden de boşandı.

Ceylan'ın birinci ve ikinci evliliğinden Melodi ve Yiğitcan adında toplam 2 çocuğu oldu.

Ceylan kimdir: Ceylan, 26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul Fındıkzade’de doğmuştur. Aslen Tunceli‘lidir. Tam adı Ceylan Avcı’dır. Babası Ahmet Avcı Tuncelili, annesi Bayburtludur. Nalan ve Nazan Avcı adında ikiz ablası vardır. Babası Ahmet Avcı sahnelerde ve düğünlerde saz çalan biri idi. Ceylan,10 yaşında iken 1984 yılında şarkıcılığa başlamıştır.

Çocukluğu Almanya‘da geçti, 7 yaşındayken Almanya’da babası ile birlikte düğün salonlarında şarkı söyledi. 1983 yılında girdiği bir müzik yarışmasında birinciliği kazandı. 1984 senesinde Türkiye’ye döndüler. 10 yaşındayken ilk albümünü yaptığında herkes onu küçük “Küçük Ceylan” olarak tanıdı.

1986 yılında yapılan “Seni Sevmeyen Ölsün” adlı albümü 1.300.000 satış rakamına ulaşarak, ülkemizde kırılması zor bir rekora ulaştı.

İlk evliliği: Ceylan, 1990 yılında babası ve Yılmaz Köksal, Melike Zobu, Yunus Bülbül‘le birlikte Almanya turnesine çıktığında Nürnberg‘de, kendisini hafiye gibi takip eden babasını atlatıp halasının oğlu Erhan Bozkurt’la evlendi.

Kral TV tarafından 1999 yılı ve 2001 yılında iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilen Ceylan, 2005 yılında çıkardığı “Ah Gönlüm” albümü ile Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirilmiştir.

Evlilikleri :

1.eşi: 1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendi. Bir sene sonra boşandı. Melodi (d.1992) adlı kızı vardır.

1995 yılında imam nikahı ile birlikte olduğu Yıldıray Gürgen’den Yiğitcan (d.1995) adında bir oğlu vardır.

2.eşi:2000 yılında İbrahim Tatlıses‘in ilk eşinden olan oğlu Ahmet Tatlı ile evlendi. Boşandı.

3.eşi: 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile evlendi. 2007 yılında boşandı.

4.eşi: 20 Eylül 2011 tarihinde Araba galericisi Güncal Tanören ile yaptı. 19 Ekim 2012 tarihinde 4. Eşinden de boşandı.