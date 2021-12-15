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Denizli'de 21 yaşındeki genç cezaevinden izinli çıktı suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de 21 yaşındeki genç cezaevinden izinli çıktı suçüstü yakalandı

Denizli’de cezaevinden yeni çıkan 21 yaşındaki genç, kapısı açık olan aile apartmanının 4. katından kazan çalarken suçüstü yakalandı.

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Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arabada çocuğunu uyutmak için apartmandan çıkan Ozan A. kapıyı açık bıraktı.

Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen 21 yaşındaki Süleyman A., bu sırada kapısını açık gördüğü 4 katlı apartmanın 4. katına çıktı. Burada gözüne kazanı kestiren Süleyman A., eline alarak yavaşça aşağıya inmeye başladı.

Kapıdan çıktığı sırada Ozan A. ile göz göze gelen Süleyman A. hızla kaçmaya başladı. Şahsın peşine düşen Ozan A., fazla uzaklaşmadan şüpheliyi yakaladı. Arbedenin yaşandığı anda mahalle sakinleri Ozan A.’ya yardım ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Süleyman A.’yı gözaltına alarak karakola götürdü.

“Ben kızımla çay içerken 'Hırsız var' aşağıda dediler”

Ozan A.’nın kayınvalidesi Nadire Duran, şüphelinin daha önce de bu tarz olayları yaptığını belirterek, “Daha önce hırsızlık oldu ama onu yakalayamadılar. Daha sonra aldılar gittiler. Şimdi ise çocuğa bakarken kapıyı açık bırakmışlar, o anda içeriye girmiş. Ben kızımla çay içerken 'Hırsız var aşağıda' dediler ve haberim oldu. Hırsızı damadım yakaladı” dedi.

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