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Yıllarca mahkeme bekleme dönemi bitiyor yeni yargı paketi hazır

Yıllarca mahkeme bekleme dönemi bitiyor yeni yargı paketi hazır

Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü yeni yargı paketinin önümüzdeki yılın öncelikli işleri arasında yer alması bekleniyor. Pakette yer alan en önemli düzenlemelerden biri ise idari sulh sistemi kurulması olacak.

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Hazırlıkları devam eden yeni yargı paketi kapsamında vatandaşların hayatları boyunca süren kamulaştırmalar davaları başta olmak üzere elektrik faturasından trafik cezalarına kadar devlet ile yaşanan tüm uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözümüne ilişkin çok önemli bir düzenleme yer alacak.

Yıllarca mahkeme bekleme dönemi düşecek

Bu sistem ile vatandaşın kamulaştırma davalarında olduğu gibi bazen on yıllar sürebilen yargılama sürecine girmeden sorunun çözülmesini sağlanması olacak.

İş yükü azalıyor

Üzerinde çalışılan modele göre bir çok konunun hızla çözümünü sağlayan, iş yükünü azaltan arabuluculuk ve uzlaşma sistemlerine benzer bir modelin idari yani devlet ile ilgili iş ve işlemler içinde kurulacak. Vatandanlar, kamulaştırma, elektrik, su faturalarından kaynaklanan itirazlardan trafik cezalarına kadar devlet ile ilgili işlemlerinde mahkemeye gitmeden önce idari sulh mekanizması ile işini halletmeye çalışacak.

Sulh komisyonları

Bakanlıklar ve kamu kurumları kendi bünyelerinde sulh komisyonları kuracak. Yaşanan sıkıntılar üzerine mahkemeden önce buralara başvuru yapılacak. Sorunların burada çözümü sağlanacak.

Aynı konudaki benzer davlar varsa devlet bunlara bakarak diğer vatandaşlar ile de mahkemelik olmadan sorunu çözmüş olacak. Böylece mahkemelerin yükü de büyük oranda hafifleyecek.

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