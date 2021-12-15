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Otomobil stokçusu çeteye 50 ilde operasyon! Bayilerden otomobilleri toplayıp...

Otomobil stokçusu çeteye 50 ilde operasyon! Bayilerden otomobilleri toplayıp...

Otomobil fiyatlarındaki aşırı yükselişin arkasında stokçuların parmağı ifşa oldu. Karabük merkezli 50 ilde yapılan operasyonda 51 kişi gözaltına alındı....

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Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanlığı İzmir’de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle 545 bin 550 TL ceza kesmişti. Önceki gün TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle stokçulukta para cezasının üst sınırı da 2 milyon TL olarak belirlenmişti.

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