Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika Tel Aviv'i geçti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 90-79 mağlup etti.

Abone ol

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 3'ü peş peşe olmak üzere 6. galibiyetini aldı. Maccabi Playtika Tel Aviv ise üst üste 5, toplamda ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın İspanya'nın Bitci Baskonia takımını konuk edecek.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Uros Nikolic (Sırbistan)

Fenerbahçe Beko: Henry 9, Guduric 9, Pierre 8, Vesely 8, Booker 22, Şehmus Hazer 5, Tarık Biberoviç, De Colo 21, Polonara 8

Maccabi Playtika Tel Aviv: Wilbekin 14, Caloiaro 7, Williams 10, Evans 13, Zizic 9, Taylor 5, Reynolds 3, Blayzer, Nunnally 18

1. Periyot: 23-18

Devre: 42-37

3. Periyot: 70-51

Beş faulle çıkan: 35.16 Taylor (Maccabi Playtika)