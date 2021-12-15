BIST 2.170
DOLAR 14,63
EURO 16,48
ALTIN 828,48
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika Tel Aviv'i geçti

Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika Tel Aviv'i geçti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 90-79 mağlup etti.

Abone ol

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 3'ü peş peşe olmak üzere 6. galibiyetini aldı. Maccabi Playtika Tel Aviv ise üst üste 5, toplamda ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın İspanya'nın Bitci Baskonia takımını konuk edecek.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Uros Nikolic (Sırbistan)

Fenerbahçe Beko: Henry 9, Guduric 9, Pierre 8, Vesely 8, Booker 22, Şehmus Hazer 5, Tarık Biberoviç, De Colo 21, Polonara 8

Maccabi Playtika Tel Aviv: Wilbekin 14, Caloiaro 7, Williams 10, Evans 13, Zizic 9, Taylor 5, Reynolds 3, Blayzer, Nunnally 18

1. Periyot: 23-18

Devre: 42-37

3. Periyot: 70-51

Beş faulle çıkan: 35.16 Taylor (Maccabi Playtika)

ÖNCEKİ HABERLER
Pençe Şimşek'te ATAK 2 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi
Pençe Şimşek'te ATAK 2 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi
Denizli'de 21 yaşındeki genç cezaevinden izinli çıktı suçüstü yakalandı
Denizli'de 21 yaşındeki genç cezaevinden izinli çıktı suçüstü yakalandı
Silivri'de çalınan 500 yıllık İran halısını satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Silivri'de çalınan 500 yıllık İran halısını satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Antalya'da 6 çocuk annesi kayıp kadın 41 saat sonra bakın nerede bulundu
Antalya'da 6 çocuk annesi kayıp kadın 41 saat sonra bakın nerede bulundu
Ceylan'ın çocukları kaç tane şarkıcı Ceylan'ın kızı ve oğlu kimdir?
Ceylan'ın çocukları kaç tane şarkıcı Ceylan'ın kızı ve oğlu kimdir?
Bugün doktora gitmeyin! Doktorların grevi başladı
Bugün doktora gitmeyin! Doktorların grevi başladı
Ünlü müteahhit 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı
Ünlü müteahhit 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı
Ceylan evlilikleri kaç kere evlendi şarkıcı Ceylan'ın eşleri kimdir?
Ceylan evlilikleri kaç kere evlendi şarkıcı Ceylan'ın eşleri kimdir?
Mehmet Barlas 'ölüm kalım meselesi' dedi ekledi: Türkiye'nin halini düşünebiliyor musunuz?
Mehmet Barlas 'ölüm kalım meselesi' dedi ekledi: Türkiye'nin halini düşünebiliyor musunuz?
Aynur Aydın kaç yaşında nereli Aynur Aydın sevgilisi var mı?
Aynur Aydın kaç yaşında nereli Aynur Aydın sevgilisi var mı?