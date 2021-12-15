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Bomba Hazine Bakanı Nureddin Nebati kulisi! İşadamlarına '100'er milyon dolar satsanız...' dedi

Bomba Hazine Bakanı Nureddin Nebati kulisi! İşadamlarına '100'er milyon dolar satsanız...' dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumartesi günü iş insanlarıyla bir araya geldi. Yeni ekonomi modelini anlatan Bakan Nebati'nin iş insanlarına doları düşürmek için şu teklifi yaptığı iddia edildi: "Şöyle her biriniz elinizi cebinize atsanız 100'er milyon dolar çıkarırsınız, satıp bu işi halledebilirsiniz..."

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen cumartesi günü, İstanbul Dolmabahçe'de iş dünyasının önemli temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda yeni ekonomi modeli ve döviz piyasalarındaki gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı. 

Ekonomist Uğur Gürses, toplantıya ilişkin kulisleri T24'teki köşesine taşıdı: "Bakan Nebati, iş kesimiyle yaptığı toplantıya katılan CEO'lar ve temsilcilere, ki aralarında büyük holdingler de bulunuyordu, şirket hesaplarında bulunan dövizlerden satış yapılmasını ima ediyordu: 'Şöyle her biriniz elinizi cebinize atsanız 100'er milyon dolar çıkarırsınız, satıp bu işi halledebilirsiniz..."

Bakan'ın sözleri iş dünyasının moralini bozdu

"Bakan Nebati'nin bu sözlerinin iş dünyasında moralleri bozduğunu savunan Uğur Gürses, "Ama bu çaresizce dilek, diğer çizilen tablo ile beraber belli ki iş kesiminin moralini daha da bozmuş. Nitekim ilk iş günü pazartesi, sabahtan döviz kurunun kuvvetli bir taleple yükseldiğine tanık olduk."

"Kuvvetli talep olduğunu ise Merkez Bankası'nın o gün dövize müdahalede sattığı miktardan anlıyoruz; bankanın günlük analitik bilanço verileri o gün Merkez Bankası'nın 2 milyar dolar sattığını gösteriyor."

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