TL değer kaybetti Bulgar Edirne'ye akın etti yiyecek ve kıyafetten sonra şimdi şimdi ne alıyorlar?

Bulgaristan vatandaşlarının en çok aldığı ilaçların başında ise aspirin geliyor. Bilinçsizce kullanıldığı takdirde ölümcül olabileceği açıklanmasına rağmen, korona virüs salgınını önlediği iddiasıyla, Bulgaristan vatandaşları kutu kutu aspirin alıyor.