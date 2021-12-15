BIST 2.147
DOLAR 14,62
EURO 16,49
ALTIN 832,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da 6,5 aylık hamile kadın koronavirüse yenildi

Bursa'da 6,5 aylık hamile kadın koronavirüse yenildi

BURSA'da hamile bir kadın, bir ay önce yakalandığı coronavirüse yenik düştü. Anne karnından alınan 6,5 aylık bebek kuvözde yaşam mücadelesi veriyor.

Abone ol

25 yaşındaki Özgen İlhan, bir ay önce coronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca entübe edilen genç kadının karnındaki 6,5 aylık bebeği alındı. Genç kadın bir aydır verdiği mücadeleyi kaybetti. Geride acılı bir eş ve 2 çocuk bırakan genç kadının cenazesi Mudanya'nın Mürsel köyünde kılınan cenaze namazını müteakip köy mezarlığına defnedildi.

Cenazede Özge İlhan'ın eşi Burak İlhan ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazeye Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de katıldı.

Genç kadının 6,5 aylık bebeği ise kuvözde yaşam mücadelesi veriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak AÖF sınav görevli ücretleri
AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak AÖF sınav görevli ücretleri
Turkovac'da yan etki ve Omicron açıklaması Hatırlatma dozunu olanlarda...
Turkovac'da yan etki ve Omicron açıklaması Hatırlatma dozunu olanlarda...
AK Parti oylarında 2 puanlık artış! Sinan Ülgen söyledi Fatih Altaylı nedenini açıkladı
AK Parti oylarında 2 puanlık artış! Sinan Ülgen söyledi Fatih Altaylı nedenini açıkladı
Sultangazi'de sokak ortasında başından vuruldu! Katili kuzeni çıktı
Sultangazi'de sokak ortasında başından vuruldu! Katili kuzeni çıktı
Bomba Hazine Bakanı Nureddin Nebati kulisi! İşadamlarına '100'er milyon dolar satsanız...' dedi
Bomba Hazine Bakanı Nureddin Nebati kulisi! İşadamlarına '100'er milyon dolar satsanız...' dedi
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı Bakan Koca 27 Kasım haritasını yayınladı
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı Bakan Koca 27 Kasım haritasını yayınladı
Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika Tel Aviv'i geçti
Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika Tel Aviv'i geçti
Pençe Şimşek'te ATAK 2 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi
Pençe Şimşek'te ATAK 2 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi
Denizli'de 21 yaşındeki genç cezaevinden izinli çıktı suçüstü yakalandı
Denizli'de 21 yaşındeki genç cezaevinden izinli çıktı suçüstü yakalandı
Yıllarca mahkeme bekleme dönemi bitiyor yeni yargı paketi hazır
Yıllarca mahkeme bekleme dönemi bitiyor yeni yargı paketi hazır