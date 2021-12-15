BIST 2.147
DOLAR 14,62
EURO 16,49
ALTIN 832,61
HABER /  EKONOMİ

15 Aralık altın fiyatları! Gram 830'u aştı çeyrek 1.370 lira

15 Aralık altın fiyatları! Gram 830'u aştı çeyrek 1.370 lira

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 836 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1.370 liradan alıcı buluyor.

Abone ol

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,2 üzerinde 819,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 835,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.370 lira, Cumhuriyet altını da 5.595 liradan satılıyor.

Analistler ne diyor?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.769 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde Fed'in beklentilerin ötesinde şahinleşebileceği endişesinin altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

Fed'in faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirten analistler, varlık alım hızının azaltılmasına ilişkin kararın piyasalarda oynaklığı artırabileceğine dikkati çekti.

Analistler, veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed aktivite endeksi ile perakende satışların takip edileceğini kaydederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı sonrası yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.755 doların destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye kararı
Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye kararı
Türkiye'nin araç üretimine damga vuran şehir
Türkiye'nin araç üretimine damga vuran şehir
Milyonları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal Whatsapp kararı: Artık yazışmalar...
Milyonları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal Whatsapp kararı: Artık yazışmalar...
İnternetin kesik olduğu döneme ait faturaya itirazda tüketici lehine karar
İnternetin kesik olduğu döneme ait faturaya itirazda tüketici lehine karar
Büyükşehir, gençleri üniversiteye hazırlıyor
Büyükşehir, gençleri üniversiteye hazırlıyor
Batman'da düğün arabasına öyle bir şey yazdı ki gören kahkaha attı
Batman'da düğün arabasına öyle bir şey yazdı ki gören kahkaha attı
Bursa'da 6,5 aylık hamile kadın koronavirüse yenildi
Bursa'da 6,5 aylık hamile kadın koronavirüse yenildi
AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak AÖF sınav görevli ücretleri
AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak AÖF sınav görevli ücretleri
Turkovac'da yan etki ve Omicron açıklaması Hatırlatma dozunu olanlarda...
Turkovac'da yan etki ve Omicron açıklaması Hatırlatma dozunu olanlarda...
Fenerbahçe'de forma şansı bulamadı Göztepe devreye girdi
Fenerbahçe'de forma şansı bulamadı Göztepe devreye girdi