AÖF sınav görevlisi ödemeleri yattı mı? AUGİS sınav görevli ücretleri

Kasım ayında gerçekleştirilen Açık Öğretim Fakültesi Sınavlarında sınav görevlisi olarak görev yapanların ödeme tarihi merak ediliyor. AUGİS sınav görev ücretleri ne zaman ödenecek? AUGİS sınav görev ücretleri ne kadar? AUGİS görevli ücretleri ne?

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Kasım ayında gerçekleştirilen Açık Öğretim Fakültesi Sınavlarında sınav görevlisi olarak görev yapanların ödeme tarihi merak ediliyor. AUGİS sınav görev ücretleri ne zaman ödenecek? AUGİS sınav görev ücretleri ne kadar? AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirildi. Sınavda gözetmenlik yapan görevliler AÖF ücretini ve yatırılacağı tarihi merak ediyor.

AUGİS sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak:

Sınav görevli ücretlerinin yatacağı tarih henüz açıklanmadı. Görevli ücretlerine dair detaylar, https://augis.anadolu.edu.tr/#... üzerinden takip ediliyor.

AÖF, MEB, ÖSYM, sınav görevli ücretleri ne kadar:

AÖF, yeni sınav görevli ücretlerini açıkladı. buna göre;

Bina sınav sorumlusu 280 TL,

Bina sınav sorumlusu yardımcısı 230 TL,

Salon başkanı 200 TL,

Gözetmen 170 TL ücret alacak.

MEB sınav görevli ücretleri de şu şekilde;

Bina Sınav Komisyon Başkanı 265,40 TL,

Bina komisyon üyesi 237,47 TL,

Salon başkanı 230,48 TL,

Gözetmen 223,50 TL,

Yedek gözetmen 167,63 TL,

E-Sınav salon başkanı 181,60 TL,

E-sınav salon gözetmeni 167,62 TL

ÖSYM, sınav görevli ücretleri;

Bina sınav sorumlusu 396 TL,

Bina sınav sorumlusu yardımcısı 264 TL,

Bina yönetici sınav görevli ücreti 264 TL,

Bina yardımcı yönetici sınav görevli ücreti 237 TL,

Salon başkanı 237 TL,

Gözetmen 198 TL,

Yedek gözetmen 158 TL.