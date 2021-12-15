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6 parti uzlaştı! Resmen açıkladı: Bütün kötülüklerin anası...

6 parti uzlaştı! Resmen açıkladı: Bütün kötülüklerin anası...

Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi temsilcileriyle yapılan görüşmede çıkan "Güçlendirilmiş Parlementer Sistem" kararını açıkladı.

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Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, altı parti olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde uzlaşmaya vardıklarını duyurdu. Ayhan Sefer Üstün, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi temsilcileriyle yapılan ortak görüşmeye dair Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Üstün, yasama, yürütme ve yargıda cumhurbaşkanının yetkilerinin sınırlandırılması konusunda uzlaştıklarını belirtti. Üstün devamında, "Şimdi rapor yazma aşamasındayız. Bütün kötülüklerin anası olan ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden tez zamanda kurtulacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

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