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Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi daha iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi daha iptal edildi

BURSA ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin öğleden sonra ve akşam saatlerindeki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle saat 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edilmişti.

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