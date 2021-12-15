BIST 2.164
DOLAR 14,68
EURO 16,54
ALTIN 835,52
HABER /  GÜNCEL

Arif Güloğlu ne kanseriydi ne oldu, son hali nasıl?

Arif Güloğlu ne kanseriydi ne oldu, son hali nasıl?

Kanal D ekranlarının sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'de oyuncu olan Arif Güloğlu lenf kanseri ile verdiği savaşı kazandı ve hastalığını yendi. Yeniden programa katılacak olan Arif Güloğlu merak merak konusu oldu. Peki kimdir Arif Güloğlu, kaç yaşında, aslen nereli?

Abone ol

Bir süredir lenf kanseri ile savaşan Çok Güzel Hareketler 2 programının sempatik isimlerinden olan Arif Güloğlu, hastalığı yendiğini  bildirdi. Sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaşan Arif Güloğlu sevenlerini mutlu etti. Henüz 24 yaşında kanserle yüzleşen Arif Güloğlu'nun hayatı da merak konusu oldu. 

Bir süredir Ankara'da tedavi gören Güloğlu, lenf kanseri nedeniyle programa ara vermek durumunda kaldı.

Habertürk'ün haberine göre; 24 yaşındaki ünlü oyuncunun, kadrosunda bulunduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye Ocak 2022'de döneceği öğrenildi.

Arif Güloğlu kimdir: Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Arif Güloğlu başak burcudur. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda birçok rol üstlendi ve buna İstanbul'da da devam etti. 19 yaşında İstanbul'a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

ÖNCEKİ HABERLER
Bugün doktora gitmeyin! Doktorların grevi başladı
Bugün doktora gitmeyin! Doktorların grevi başladı
Fenerbahçe'de Mesut Özil isyan etti!
Fenerbahçe'de Mesut Özil isyan etti!
Müslüme'nin mezarına yürek dayanmaz! Hayırsever mermerci böyle tasarladı
Müslüme'nin mezarına yürek dayanmaz! Hayırsever mermerci böyle tasarladı
Boğaz'da tanker arızalandı gemi trafiği durdu!
Boğaz'da tanker arızalandı gemi trafiği durdu!
Düzce hava durumu meteoroloji kar haberi verdi günlük tahmin
Düzce hava durumu meteoroloji kar haberi verdi günlük tahmin
Karabük'te kar başladı başladı meteoroloji saatlik yeni tahmin
Karabük'te kar başladı başladı meteoroloji saatlik yeni tahmin
Vitor Pereira gidiyor! Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu
Vitor Pereira gidiyor! Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu
Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi! Ormanlar yanarken düğüne gitmişti
Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi! Ormanlar yanarken düğüne gitmişti
İkinci eş alın tavsiyesi veren GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer grevdeki doktorlara çattı
İkinci eş alın tavsiyesi veren GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer grevdeki doktorlara çattı
Afyon hava durumu kar bastırdı saatlik son tahmin fena
Afyon hava durumu kar bastırdı saatlik son tahmin fena