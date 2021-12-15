Vitor Pereira gidiyor! Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu

Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da istenilen sonuçların bir türlü gelmemesi nedeniyle Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası da belli oldu.

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Gaziantep FK karşısında alınan 3-2'lik yenilgi sonrası iyice topun ağzına gelen teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre Portekizli çalıştırıcının, ilk yarının bitimine kalan 3 karşılaşmada (Beşiktaş, Karagümrük (d), Yeni Malatyaspor) takımın başında olacağı belirtilirken daha sonra ayrılıp, Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya gideceği bildirildi.

Sarı-lacivertli yöneticilerin Pereira'dan boşalan koltuğa getireceği isim de kulislerde konuşuluyor. Fenerbahçe'de geçen sezon 10 maçlık yönetimiyle rüştünü ispat eden Emre Belözoğlu, Başakşehir Teknik Direktörü olarak performansıyla Pereira'yı 3'e katladı. Belözoğlu görev yaptığı 8 haftalık periyotta 7 galibiyet, 1 beraberlikle 22 puan kazandı, 28 puanla 4. sıraya çıktı. Pereira ise son 8 maçında yalnızca 8 puan toplayarak Başakşehir'in ardından 5. sıraya düştü.

Yeni hoca ocakta işbaşı yapacak

Sezon başında da temasa geçilen ancak Çin kulübü Beijing Guoan ile olan sözleşmesini sonlandıramayan Slaven Bilic'te bu kez mutlu sona ulaşıldığı ifade edildi. 53 yaşındaki Hırvat çalıştırıcının, ocakta göreve başlayacağı aktarıldı. Slaven Bilic, daha önce 2013 - 2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Hırvat teknik adam, Siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 89 maçta 1.82 puan ortalaması tutturdu.