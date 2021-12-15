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Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi! Ormanlar yanarken düğüne gitmişti

Ormanlar yanarken düğüne gittiğini açıklayarak tepkilerin odağı olan THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi. Aşçı istifasını 1 Eylül'de sunmuş ancak kabul edilmeyince yinelemişti.

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Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi Türk Hava Kurumu Kayyum Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasının kabulüne karar verdi.

Orman yangınları sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile karşı karşıya geldikten sonra 1 Eylül’de mahkemeye istifa dilekçesi veren, talebi kabul görmeyince 6 Ekim’de dilekçesini yineleyen THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı'nın istifa dilekçesi kabul edilmiyordu.

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