Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi! Ormanlar yanarken düğüne gitmişti

Ormanlar yanarken düğüne gittiğini açıklayarak tepkilerin odağı olan THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi. Aşçı istifasını 1 Eylül'de sunmuş ancak kabul edilmeyince yinelemişti.Abone ol
Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi Türk Hava Kurumu Kayyum Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasının kabulüne karar verdi.
Orman yangınları sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile karşı karşıya geldikten sonra 1 Eylül’de mahkemeye istifa dilekçesi veren, talebi kabul görmeyince 6 Ekim’de dilekçesini yineleyen THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı'nın istifa dilekçesi kabul edilmiyordu.