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Görüntüler bugün çekildi! Kocaeli’de kar yağışı etkili oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Görüntüler bugün çekildi! Kocaeli’de kar yağışı etkili oldu

KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri karla kaplanan yollarda küreme çalışması yaptı.

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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok şehrinde kar yağışı etkili oluyor. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde de dün gece başlayan kar yağışı bugün aralıklarla etkili oldu.

Özellikle Kartepe ve Gölcük’te yüksek kesimler karla kaplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, Kartepe kayak merkezi ve çevresindeki yerleşim alanlarına ulaşımı sağlayan yollarda ve Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı yolunda kar küreme çalışması yaptı.

Yollar ulaşıma açık tutulurken, karla kaplanan ormanlık alanlarda güzel görüntüler oluştu.

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