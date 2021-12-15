Bugün doktora gitmeyin! Doktorların grevi başladı Eyleme devam kararı

Doktorlar grev için bugün toplandı. Türk Tabipler Birliği, özlük haklarına yapılacak iyileştirme Meclis'ten dönünce grev kararı aldıklarını duyurmuştu. Sağlık çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesi talebiyle İstanbul'da da iş bırakma eylemi yaptı.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin geri çekilmesi nedeniyle sağlıkçılar tüm Türkiye’de bir günlük greve başladı.

Sağlıkçılar saat 11.45'te İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi önünde toplandı. Basın açıklaması öncesinde Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları için saygı duruşu gerçekleşti. Basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip okudu.

Düzenleme Meclis'e getirilmediği sürece eyleme devam edeceğiz

Prof. Dr. Pınar Saip, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla meclise getirilmediği takdirde eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Saip, "Bu grev emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. Artık toplumun, sağlık çalışanların çığlığına kulak verilmelidir. Taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla Meclis'e getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir. Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var" dedi.

Acil durumlar dışında sağlık hizmeti sunmuyoruz

Acil durumlar dışında sağlık hizmeti sunmayacaklarını belirten İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu ise, "Karanlığa karşı, önlüğümüzün beyazına, halkın sağlık hakkına sahip çıkmak için buradayız. Bu bir uyarı eylemidir. Acil durumlar dışında sağlık hizmeti sunmuyor" diye konuştu.

Teklif geri çekilmişti

TBMM Genel Kurulu'nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklif geri çekildi. Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen ilgili maddeleri yeniden görüşerek, söz konusu maddelerin tekliften düşürülmesine karar verildi.

TTB duyurmuştu

“Sakın geri atmayın” uyarılarında bulunan TTB, yaşanan gelişmeler üzerine grev kararı aldığını duyurdu.

TTB, kararında şu ifadelere yer vermişti:

“Şimdi G(ö)REV zamanı 15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV'deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır. “