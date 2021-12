Bolluk balık fiyatlarını düşürdü! 10 TL daha ucuza satılıyor

Deniz suyu sıcaklıkların düşmeye başlaması ile yaşanan balık bolluğu fiyatları düşürdü. Bazı balıklar geçen yılki fiyatlara satılırken istavrit ise geçen yıla göre 10 TL daha ucuza tezgahlarda yerini aldı.

Başta istavrit olmak üzere bazı balık türlerinde yaşanan bolluk, Malatya'daki balık fiyatlarını düşürdü. Bazı balık türleri geçen yılki fiyatlarla satışa sunulurken istavrit ise geçen yıla oranla 5-10 TL daha ucuza tezgahlarda yerini aldı. Malatya’daki balıkçı esnaflarından Hasan İnan, geçen yıl 40-45 TL arasında satılan istavrit balığının şu an 20-25 TL arasında satışa sunulduğunu ifade etti.



İstavrit fiyatlarının geçen yıla oranla 10 TL düştüğünün altını çizen balıkçı Hasan Hüseyin Beyazıt ise “Balık bol olduğu zaman fiyatlar düşer. Ama denizde fırtına çıktığı zaman, balık çıkmadığı zaman pahalı olur. İstavrit geçen yıl 35 liraydı, bu yıl yaşanan bolluk nedeniyle 25 TL oldu. Geçen yıla göre fiyatı 10 TL düştü” dedi.







"Şu an 25 TL fiyatı"

Bu sene istavritin hamsiye göre daha bol olduğunu belirten Balıkçı Murat Acet ise "İstavrit fiyatları geçen yıl 35-40 TL arasındaydı. Bu yıl hamsiye göre daha bol çıkıyor. İkinci aya kadar da bol çıkmasını bekliyoruz. Şu an 25 TL fiyatı. Gayet uygun. Mevsim balığı olarak da şu an istavrit tüketiliyor" dedi. Geçen yıl yaşanan hamsi bolluğunu da hatırlatan balıkçılar, önceki seneye göre bu sene fiyatı artan balığın hamsi olduğunu, bunun da sebebinin hamsinin az olmasından kaynaklandığını ifade etti.