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VavaCars'tan 2022'de 200 milyon dolarlık yatırım

VavaCars'tan 2022'de 200 milyon dolarlık yatırım

İkinci el online araç alım-satım platformu VavaCars, 2022’de Türkiye’de toplam yatırım tutarını 200 milyon dolar olarak planladı.

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2019 yılında İstanbul merkezli olarak kurulan ve kendi iş modeliyle yatırımlarına devam eden VavaCars, üçüncü yılında vitesi artırdı. Şirket, 2022 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir’deki IRC (Inspection And Reconditioning Center) yatırımlarıyla Türkiye’nin en büyük muayene ve araç yenileme merkezlerini devreye alacak.

Türkiye ikinci el araç pazarında Avrupa’nın 4’üncüsü konumunda
İkinci el araç pazarında “anahtar teslim” ve “en güvenilir” işlem platformunu oluşturma hedefiyle yola çıktıklarını belirten şirketin CEO’su ve Kurucu Ortağı Lawrence Merritt, yeni yatırımlarıyla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’de bulunmak bizim için oldukça önemli bir avantaj. Türkiye; 50 milyar dolar büyüklüğündeki ikinci el araç pazarıyla Avrupa'da İngiltere, Fransa ve Almanya’nın ardından dördüncü konumda yer alıyor. Türkiye’nin potansiyelini yüksek olarak değerlendiriyor ve gelecek vaat eden bir pazar olarak görüyoruz. Bu nedenlerle 2022’de Türkiye’ye yapacağımız yatırımı artırma kararı aldık. Türkiye’den doğan bir marka olarak büyümemize hız kesmeden devam edeceğiz. 2022’deki toplam yatırım rakamımız 200 milyon doları bulacak. Bu yatırımla daha önce böyle bir tesis bulunmayan Türkiye’de, oyunun kurallarını değiştirerek tüketiciler için çıtayı yükseltmiş olacağız” dedi.

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